Dopo il Super Bowl Bad Bunny fa rumore con il silenzio

Dopo la grande serata del Super Bowl, Bad Bunny torna al centro dell’attenzione, ma questa volta con un gesto inaspettato. L’artista portoricano non ha cantato, non ha ballato, ma ha scelto di restare in silenzio sul palco. L’assenza di musica ha lasciato il pubblico diviso: c’è chi si è sentito deluso e chi invece ha apprezzato il messaggio di calma e riflessione. La scena ha fatto parlare per ore e ha acceso discussioni sui social e sui giornali, dimostrando che anche il silenzio può far rum

. Un'esibizione che accende il palco e divide l'opinione pubblica. Il palco del Super Bowl si spegne, ma l'eco della performance di Bad Bunny continua a risuonare ovunque. L'artista portoricano ha incendiato l'evento più seguito d'America con uno show carico di sonorità latine, energia travolgente e un chiaro messaggio di unità pan-americana. Poche ore dopo, però, Benito Antonio Martínez Ocasio compie una scelta inattesa: cancella ogni contenuto dal suo profilo Instagram da 52 milioni di follower, lasciando solo un link al suo ultimo album.

