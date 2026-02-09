Super Bowl | Seattle campione Bad Bunny fa storia con una performance latina e scatena reazioni

La finale del Super Bowl si è conclusa ieri con i Seahawks che hanno battuto i Patriots 29 a 13 allo stadio Levi’s Stadium di Santa Clara. È stata una partita combattuta, ma alla fine i Seahawks sono riusciti a portare a casa il titolo. La serata è stata anche segnata dalla performance di Bad Bunny, che ha fatto la storia con uno show tutto in chiave latina, suscitando reazioni di entusiasmo e sorpresa tra il pubblico.

La 58ª edizione del Super Bowl, disputata ieri allo stadio Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, ha visto i Seattle Seahawks trionfare sui New England Patriots con un punteggio di 29 a 13. L’evento, oltre alla competizione sportiva, è stato caratterizzato dalle esibizioni musicali di Green Day durante la pre-partita e, soprattutto, di Bad Bunny durante l’intervallo, segnando una prima volta per un artista latinoamericano a calcare il palco del Super Bowl. L’esibizione di Bad Bunny ha suscitato forti reazioni, in particolare da parte dell’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’attesa per l’esibizione di Bad Bunny era palpabile.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Super Bowl Seattle Super Bowl 2026, i Seattle Seahawks stracciano i New England Patriots. Show di Bad Bunny I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl 2026 battendo i New England Patriots 29-13 al Levi’s Stadium di Santa Clara. I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl. Bad Bunny ha fatto arrabbiare Trump La notte del Super Bowl i Seattle Seahawks hanno conquistato il titolo, battendo i rivali e portando a casa la vittoria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Jennifer Lopez Talks Shakira and Bad Bunny Super Bowl Performances (2025) Ultime notizie su Super Bowl Seattle Argomenti discussi: Super Bowl: trionfo di Seattle, New England Patriots travolti 29-13; Il Super Bowl delle grandi sorprese: Seattle vuole la rivincita sui Patriots; I Seattle Seahawks schiantano i New England Patriots e conquistano il LX Super Bowl; NFL, ecco quali sono tutti i vincitori nella storia del Super Bowl. Super Bowl, festeggia Seattle. I Seahawks dominano i New EnglandI Seattle Seahawks si aggiudicano il Super Bowl 2026, sconfiggendo nettamente i New England Patriots con il punteggio di 29-13, nel match disputato al Levi’s Stadium di Santa Clara. Per la squadra di ... corrieredellosport.it Super Bowl, due brutte notizie per Trump: i suoi Patriots ko e lo show di Bad Bunny. Tutto sul trionfo di SeattleI Seattle Seahawks hanno travolto i New England Patriots 29-13 e hanno conquistato il Super Bowl, il titolo di campioni di football americano. Decisiva ... affaritaliani.it Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com La prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton Ecco l’imprenditrice e il pilota di Formula 1 al Super Bowl, sugli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara. Dietro di loro, Kendall e Tyler, The Creator. I dettagli della love story sul sito, al link in bio e facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.