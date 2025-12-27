Dopo il furto nel negozio aggredisce gli agenti

Gli agenti delle Volanti della Questura di Ravenna hanno arrestato un 26enne della Nuova Guinea ritenuto l'autore di un furto in un negozio di alimentari nei pressi della stazione ferroviaria. A dare l'allarme il titolare dell'attività commerciale e, sul posto, è intervenuta la pattuglia che ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Dopo il furto si nasconde nella colonia abbandonata e aggredisce gli agenti cercando di strappargli la pistola Leggi anche: Evade dalla comunità di recupero, tenta un furto in auto e aggredisce gli agenti: 46enne recidiva arrestata Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ??Ruba vestiti in pieno centro e aggredisce un dipendente per fuggire; Tetraplegico dopo l'aggressione per furto, l'appello: Carlo Conti vorrei andare a Sanremo!; Lancia tavolini contro i commessi dopo il furto al centro commerciale: condannata per rapina; Tenta un furto al supermercato, poi aggredisce gli addetti alla vigilanza: 33enne arrestato. Fermato dopo un furto in zona stazione, aggredisce un poliziotto: un 26enne finisce in manette - Un 26enne originario della Nuova Guinea è stato arrestato a Ravenna dopo aver rubato in un negozio di alimentari nei pressi della stazione ferroviaria. ravennaedintorni.it

Aggredisce il personale del negozio per fuggire con la refurtiva a Mestre, arrestato - Un 32enne senza fissa dimora è stato arrestato a Mestre per rapina impropria dopo aver aggredito i dipendenti di un negozio durante la fuga. virgilio.it

Furto alle Gru, poi le minacce: arrestato e scarcerato con obbligo di firma - Sarà il tribunale a stabilire se quelle minacce pronunciate all’uscita del negozio abbiano trasformato un ... giornalelavoce.it

Una cattiva e malvagia mamma tradisce il papà del bambino e poi aggredisce la sua famiglia, ma la...

Pensavano di averla fatta franca dopo il furto messo a segno alcuni mesi fa in un centro commerciale, ma le indagini dei Carabinieri hanno permesso di identificarli. Si tratta di un uomo di 45 anni e di una donna di 25, entrambi di origine sudamericana, denun - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.