Una sala gremita e un ricavo di oltre 3.300 euro per combattere la violenza sulle donne. L’auditorium dell’Osservanza ha fatto da cornice alla seconda edizione di ‘Donne che raccontano il vino’ lunedì, in una serata dove il profumo del vino si è mescolato alle storie di cinque produttrici di successo. Ad alternarsi per raccontare i propri percorsi imprenditoriali e la relazione con il mondo del vino, nella serata organizzata da Aies Romagna con l’associazione ‘Le donne del vino’, sono state vignaiole da tutta Italia. Sono intervenute Giulia Bianchi del Podere dell’Angelo, Valeria Radici Odero di Frecciarossa, Raffaella Grandi de La Contralta, Giuseppina Raffaelli di Maso Salengo e Paola Gorgatti dell’azienda agricola La Madonnina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Donne che raccontano il vino’: raccolti e donati oltre 3.300 euro