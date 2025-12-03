Accendono una stufetta per scaldarsi e la casa prende fuoco | donna muore carbonizzata grave il marito
Le fiamme in poco tempo invadono la loro casa, marito e moglie provano a scappare ma lei ha la peggio e lui resta intossicato. A Pozzuoli (Napoli) il 2 dicembre una donna di 62 anni, M.R.S., è morta carbonizzata nel rogo della sua casa. Il marito è in ospedale in condizioni gravissime. A causare. 🔗 Leggi su Today.it
