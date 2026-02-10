Donazione di sangue gli esami di laboratorio saranno inseriti nel fascicolo sanitario elettronico
Chi dona sangue all’ospedale Cannizzaro potrà vedere gli esami di laboratorio nel suo fascicolo sanitario elettronico. La novità mira a rendere più semplice e rapido l’accesso ai risultati, evitando visite supplementari o chiamate. I dati saranno disponibili online, in modo sicuro, subito dopo le analisi.
Il volontario che dona il sangue al centro trasfusionale dell’ospedale Cannizzaro potrà consultare i relativi esami di laboratorio all’interno del suo fascicolo sanitario elettronico. Infatti, non sarà più necessario richiederne la spedizione cartacea né recarsi di persona di nuovo in ospedale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Cannizzaro Hospital
Cos’è il fascicolo sanitario elettronico e comune funziona: lo spiegano gli esperti di Adiconsum Toscana
Il fascicolo sanitario elettronico è uno strumento digitale che raccoglie e gestisce le informazioni sulla salute dei cittadini.
Il Fascicolo Sanitario Elettronico incontra i cittadini: sei appuntamenti nella provincia di Verona
A Verona e in alcuni paesi della provincia, parte il ciclo di incontri pubblici sul Fascicolo Sanitario Elettronico.
Ultime notizie su Cannizzaro Hospital
Argomenti discussi: Donazione sangue, protocollo d’intesa Avis-Vigili del Fuoco volontari; AVIS e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari insieme per diffondere la cultura della donazione di sangue - AVIS; Donazione di sangue in collaborazione con Avis – Ceprano; Isola del Giglio: donazione sangue proposta di agevolazioni per favorire la salute pubblica.
Una nuova autoemoteca per Avis: l’unità mobile rafforzerà la rete della donazione di sangueRaccolta sangue a Ravenna: nuova autoemoteca per Avis, l'unità mobile rafforzerà la rete della donazione. Sabato 14 febbraio presentazione pubblica ... ravennaedintorni.it
Giornata mondiale sulla donazione del sangue. L’Oms punta al 100% di donazioni volontarie non retribuite di sangue sicuroParte in occasione della giornata mondiale sulla donazione del sangue del 14 giugno la campagna Oms per incentivare le donazioni volontarie e non retribuite in tutti i Paesi (oggi in 71 ci sono ancora ... quotidianosanita.it
URGENTE - DONAZIONE SANGUE Ci rivolgiamo a tutti i cittadini Siamo in grave emergenza. Il sangue è un bene prezioso che può salvare vite, ma la sua disponibilità è limitata. Per questo, facciamo un appello a tutti i cittadini idonei a donare sangue. La don - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.