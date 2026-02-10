Donazione di sangue gli esami di laboratorio saranno inseriti nel fascicolo sanitario elettronico

Da cataniatoday.it 10 feb 2026

Chi dona sangue all’ospedale Cannizzaro potrà vedere gli esami di laboratorio nel suo fascicolo sanitario elettronico. La novità mira a rendere più semplice e rapido l’accesso ai risultati, evitando visite supplementari o chiamate. I dati saranno disponibili online, in modo sicuro, subito dopo le analisi.

Il volontario che dona il sangue al centro trasfusionale dell’ospedale Cannizzaro potrà consultare i relativi esami di laboratorio all’interno del suo fascicolo sanitario elettronico. Infatti, non sarà più necessario richiederne la spedizione cartacea né recarsi di persona di nuovo in ospedale.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

