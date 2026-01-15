Cos’è il fascicolo sanitario elettronico e comune funziona | lo spiegano gli esperti di Adiconsum Toscana

Il fascicolo sanitario elettronico è uno strumento digitale che raccoglie e gestisce le informazioni sulla salute dei cittadini. In un incontro organizzato da Adiconsum Toscana, esperti spiegheranno cos’è, come funziona e come utilizzarlo correttamente. L’appuntamento si terrà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 16 presso la sala comunale Pio La Torre, a Borgo San Lorenzo, offrendo chiarimenti utili per un uso consapevole e sicuro.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Cos'è il fascicolo sanitario elettronico, come funziona e come si può utilizzare in modo corretto? A queste domande risponderanno gli esperti di Adiconsum Toscana nell'incontro in programma venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 16 nella sala comunale Pio La Torre, in viale Giotto 17 a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa rientra nel progetto "Esercitare la cittadinanza alle tecnologie digitali" ed è rivolta in particolare agli over 65, con l'obiettivo di rafforzare le competenze digitali e favorire un accesso consapevole ai servizi online. Al centro dell'appuntamento il fascicolo sanitario elettronico e la telemedicina, strumenti sempre più centrali nella sanità digitale, di cui verranno illustrati funzionamento, potenzialità e corrette modalità di utilizzo.

