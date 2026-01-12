Il raduno degli ex allievi Don Orione nel ricordo di Don Zambarbieri

Lo scorso fine settimana, la parrocchiale di Pecorara in Alta Val Tidone ha ospitato il raduno degli ex allievi Don Orione, dedicato alla memoria di Don Pino Zambarbieri, terzo successore di Santa. L’incontro ha rappresentato un’occasione di riflessione e di ricordo, mantenendo vivo il legame con la figura di Don Zambarbieri e con la comunità diocesana.

