Il raduno degli ex allievi Don Orione nel ricordo di Don Zambarbieri
Lo scorso fine settimana, la parrocchiale di Pecorara in Alta Val Tidone ha ospitato il raduno degli ex allievi Don Orione, dedicato alla memoria di Don Pino Zambarbieri, terzo successore di Santa. L’incontro ha rappresentato un’occasione di riflessione e di ricordo, mantenendo vivo il legame con la figura di Don Zambarbieri e con la comunità diocesana.
La Chiesa parrocchiale di Pecorara in Alta Val Tidone ha accolto lo scorso fine settimana il tradizionale ritrovo degli ex allievi Don Orione nella consueta commemorazione di Don Pino Zambarbieri, terzo successore di S. Luigi Orione e originario del luogo. Di fronte a un’affollata assemblea, don. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
