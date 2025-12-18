Riconoscimento Assisi-Martinengo legate nel ricordo di don Provenzi l' amato parroco di San Rufino

Un omaggio alla memoria di don Cesare Provenzi, il venerato parroco di San Rufino, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento a Martinengo. Questo premio, dopo quello di Assisi, celebra il suo contributo alla comunità e il suo esempio di dedizione e amore. La sua figura rimane viva nei cuori di chi lo ha conosciuto, testimoniando un impegno che ha lasciato un segno indelebile.

