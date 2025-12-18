Riconoscimento Assisi-Martinengo legate nel ricordo di don Provenzi l' amato parroco di San Rufino

Un omaggio alla memoria di don Cesare Provenzi, il venerato parroco di San Rufino, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento a Martinengo. Questo premio, dopo quello di Assisi, celebra il suo contributo alla comunità e il suo esempio di dedizione e amore. La sua figura rimane viva nei cuori di chi lo ha conosciuto, testimoniando un impegno che ha lasciato un segno indelebile.

Dopo il riconoscimento ad Assisi di Benemerito, altro importante premio alla memoria di don Cesare Provenzi, amato parroco della cattedrale di San Rufino, attribuito dalla sua città di origine - Martinengo in provincia di Bergamo - gli ha dato il massimo riconoscimento "per aver contribuito a.

