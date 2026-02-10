Dominik Mysterio potrebbe tornare presto in WWE. La sua situazione resta sotto osservazione, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Nei prossimi giorni si saprà se il suo rientro sul ring diventerà realtà o se si dovrà aspettare ancora un po’.

Dominik Mysterio ha riportato la cintura Intercontinental Championship a fine novembre, per poi interrompersi il cammino il 20 dicembre a causa di un infortunio. La WWE sta monitorando con attenzione i progressi medici per definire se potrà onorare l’impegno imminente in Messico. La firma ufficiale del contratto per la sfida contro Hijo del Vikingo è attesa per il 21 febbraio, data cruciale per capire se il ritorno sul ring sarà accompagnato dalla possibilità di difendere la cintura nel contesto di Rey de Reyes. In questo periodo, la figura di Dominik Mysterio resta presente sugli schermi e nelle storyline, pur senza combattere, alimentando l’attesa e la pressione legata all’intero arco di titolo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dominik Mysterio verso il ritorno in WWE: si valuta il rientro sul ring

Approfondimenti su Dominik Mysterio

Dominik Mysterio potrebbe tornare in WWE già questa sera.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

dominik mysterio and liv morgan wwe raw

