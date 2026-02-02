WWE | Possibile ritorno già da questa sera per Dominik Mysterio

Dominik Mysterio potrebbe tornare in WWE già questa sera. Dopo settimane di incertezze e silenzi, le voci nel backstage si fanno più insistenti. L’atleta potrebbe riapparire in diretta durante l’episodio di Raw a Philadelphia, portando con sé la possibilità di riprendere subito il suo ruolo sulla scena.

Dominik Mysterio potrebbe essere più vicino del previsto al ritorno in WWE. Dopo settimane di speculazioni sul suo recupero da un infortunio alla spalla, nuove indiscrezioni nel backstage suggeriscono che il campione intercontinentale potrebbe tornare presto in TV, forse già durante la puntata di Raw di stasera a Philadelphia. Secondo PWInsider, Dominik “è atteso a breve” e si vociferava oggi di una sua presenza programmata per la puntata odierna di Monday Night RAW, il primo show dopo la Royal Rumble. Sebbene la WWE non abbia ancora confermato ufficialmente il suo ritorno, i segnali indicano un ritorno che potrebbe avvenire a pochi giorni, o addirittura ore di distanza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

