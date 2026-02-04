Norvegia lo scandalo Epstein investe l’ambasciatrice Mona Juul | i contatti con Barak e quel testamento sospetto

Lo scandalo Epstein coinvolge anche la Norvegia e mette sotto pressione l’ambasciatrice Mona Juul. La donna, conosciuta per aver negoziato gli Accordi di Oslo negli anni '90, si trova al centro di un caso che riguarda contatti con Barak e un testamento sospetto. La sua posizione rischia di vacillare mentre emergono dettagli che potrebbero compromettere la sua reputazione e quella della diplomazia norvegese.

Lo scandalo degli Epstein Files travolge anche la Norvegia. Al centro della tempesta c’è Mona Juul, ambasciatrice norvegese in Giordania e vice in Iraq dal 2024, icona della diplomazia per il ruolo decisivo nei negoziati che portarono agli Accordi di Oslo tra Israele e OLP nel 1993, insieme al marito Terje Rød-Larsen. Notizia di estrema rilevanza di cui sui media non si trova traccia e che ha segnalato per primo sui social il giornalista e storico inviato di guerra, Alberto Negri. Dopo la pubblicazione, nei giorni scorsi, di una nuova massiccia tranche di documenti statunitensi sul caso Jeffrey Epstein – il finanziere condannato per traffico sessuale di minori, morto in carcere nel 2019 – il Ministero degli Affari Esteri norvegese (Utenriksdepartementet) ha annunciato pubblicamente di stare lavorando per ottenere una panoramica completa dei contatti dell’ambasciatrice Mona Juul con Epstein. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Norvegia, lo scandalo Epstein investe l’ambasciatrice Mona Juul: i contatti con Barak e quel testamento sospetto Approfondimenti su Mona Juul Epstein files, Norvegia: ambasciatrice Mona Juul rimossa dall’incarico L’ambasciatrice Mona Juul è stata rimossa dall’incarico in Norvegia. Abbiamo esaminato i file desecretati di Epstein: dal volo a Rimini ai contatti con quel dirigente romagnolo in rubrica Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mona Juul Argomenti discussi: Caso Epstein, Principessa Mette Marit di Norvegia si scusa: Pentita di contatti con lui; La principessa di Norvegia: Pentita di aver avuto contatti con Epstein. Anche la corte di Svezia sfiorata dal caso; Le scabrose mail della principessa di Norvegia a Epstein; Norvegia, in manette il figlio della principessa ereditaria prima del processo stupro. Lei è negli Epstein fi…. La principessa di Norvegia: «Pentita di aver avuto contatti con Epstein». Anche la corte di Svezia sfiorata dal casoMette Marit di Norvegia rilascia una dichiarazione in cui ammette di «non aver fatto verifiche su Epstein. Ho mostrato scarso giudizio». Il 3 febbraio il figlio Marius andrà a processo ... corriere.it >>>ANSA/ Trump, 'mai sull'isola'. E spunta un 'figlio segreto' di EpsteinDalla Florida a Città del Capo passando per la Norvegia, lo scandalo Jeffrey Epstein si allarga a macchia d'olio con nuove pesanti ombre sul fratello di re Carlo e l'ex moglie Sarah Ferguson. (ANSA) ... ansa.it I file Epstein hanno risvolti sempre più inquietanti. E' stata sospesa l'ambasciatrice norvegese Mona Juul, citata nei files, ma soprattutto i cui figli sono stati beneficiari di 8,5 mln di dollari di eredità da Epstein. Juul negoziò gli accordi di Oslo. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.