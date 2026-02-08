Presunti contatti con Epstein lascia l’incarico la diplomatica norvegese Mona Juul

La diplomatica norvegese Mona Juul si dimette dopo i sospetti di aver avuto contatti con Jeffrey Epstein. La decisione arriva in un momento di grande tensione internazionale per il caso, che continua a far discutere in tutto il mondo. La Juul ha annunciato di voler lasciare il suo incarico, senza entrare troppo nei dettagli, mentre le autorità norvegesi cercano di chiarire la situazione.

Oslo, 8 febbraio 2026 – La Norvegia è investita da nuove ripercussioni internazionali legate al caso Jeffrey Epstein. Si è dimessa l’ambasciatrice norvegese in Giordania Mona Juul, figura di primo piano della diplomazia di Oslo, dopo l’avvio di un’inchiesta su presunti contatti con il finanziere statunitense morto nel 2019 in carcere mentre era in attesa di processo per traffico sessuale. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministero degli Esteri norvegese. La diplomatica era stata sospesa dall’incarico nei giorni precedenti, proprio in attesa di chiarimenti sulla natura dei rapporti emersi nell’ambito delle verifiche interne.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

L’ambasciatrice Mona Juul è stata rimossa dall’incarico in Norvegia.

Lo scandalo Epstein coinvolge anche la Norvegia e mette sotto pressione l’ambasciatrice Mona Juul.

