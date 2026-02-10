Dobbiamo ricominciare da zero per colpa di uno scoiattolo | l’incredibile storia del roditore che ha sconvolto la vita di una famiglia
Una famiglia racconta di aver perso tutto durante la notte, quando uno scoiattolo ha scavalcato le difese di casa, scatenando un corto circuito. La casa si è incendiata e ora devono ricominciare da zero, senza nulla. La scena si è svolta in modo improvviso, senza avvisaglie, lasciando i proprietari sgomenti di fronte alla distruzione.
“Stavamo tutti dormendo e ho sentito l’interruttore scattare”. Una famiglia ha raccontato di aver perso tutto per colpa di uno scoiattolo. Il curioso incidente è avvenuto a Panama City, in Florida. Madre, padre, due bambini e i loro animali domestici stavano dormendo quando, improvvisamente, la sera del 31 gennaio, sono stati svegliati da uno strano rumore e da un odore di bruciato provenienti dalla soffitta. Salito a controllare, il padre nota qualcosa di strano “un fruscio” e poi come un odore di “elettrico”. È la madre, però, a rendersi conto per prima di un incendio: così la donna prende i figli e si precipita con loro fuori casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
