La tragedia terribile di Pietrangeli che pochi conoscono | la morte del figlio ha sconvolto la sua vita

Dietro i successi e la fama sportiva di Nicola Pietrangeli si nasconde una pagina dolorosissima, spesso poco conosciuta dal grande pubblico. Accanto ai trionfi che lo hanno reso una leggenda del tennis italiano, il campione ha dovuto affrontare un dramma privato che ha segnato profondamente la sua esistenza: la perdita del figlio Giorgio. Un dolore immenso, che va oltre ogni sconfitta sportiva e che ha lasciato una ferita impossibile da rimarginare. Il grande dolore di Nicola Pietrangeli: la malattia del figlio. Giorgio Pietrangeli si è spento lo scorso luglio, a 59 anni, nella sua casa di Manciano, vicino a Capalbio, dove stava seguendo cure domiciliari per un tumore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

