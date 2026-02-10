Dl Ucraina Ziello | prima volta fiducia grave responsabilità Salvini

Matteo Salvini ha deciso di bloccare al Parlamento la discussione su un emendamento che chiedeva di fermare l’invio di armi a Kiev. Per la prima volta, il leader della Lega ha preso una decisione così netta, assumendosi una responsabilità molto grave. La scelta ha suscitato molte critiche e crea tensioni all’interno della maggioranza.

Roma, 10 feb. (askanews) – Il segretario della Lega Matteo Salvini si è assunto una "gravissima responsabilità: non permettere al Parlamento di discutere e votare un emendamento che chiede quello che lui a parole ha chiesto sin dall'inizio della legislatura" cioè lo stop dell'invio delle armi a Kiev. Così il vannacciano Edoardo Ziello, dopo la richiesta di fiducia sul dl Ucraina da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto. "Grazie a questo pasticcio posto in essere dalla Lega possiamo essere sicuro che sarà evidente questo: la coerenza sta a Salvini esattamente come la puntualità sta ai treni di Trenitalia che lui dovrebbe gestire come ministro dei Trasporti", ha detto Ziello, ricorando come sia "la prima volta" che viene posta la fiducia dal governo su un decreto per l'Ucraina: "una novità nello scenario di questa legislatura.

I deputati della Lega Rossano Sasso ed Edoardo Ziello hanno annunciato di aver preparato un emendamento per bloccare gli aiuti militari a Kiev nel prossimo “Decreto Ucraina”.

Edoardo Ziello ha deciso di lasciare la Lega di Salvini e di passare con Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale.

