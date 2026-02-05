Dl Ucraina i deputati della Lega Sasso e Ziello | Uscire dal partito? Vedremo

I deputati della Lega Rossano Sasso ed Edoardo Ziello hanno annunciato di aver preparato un emendamento per bloccare gli aiuti militari a Kiev nel prossimo “Decreto Ucraina”. La loro mossa arriva in un momento di tensione all’interno del partito, e i due politici non escludono di uscire dalla Lega se le cose non cambieranno. La decisione ha sorpreso alcuni, mentre altri la vedono come un segnale di divisione sempre più evidente tra i membri del partito.

I deputati della Lega Rossano Sasso ed Edoardo Ziello presentano un emendamento per dire no ad aiuti militari per Kiev nel prossimo “Decreto Ucraina”. I due parlamentari, vicini a Roberto Vannacci, sembrano a un passo dall’uscita dal partito per raggiungere il generale nella sua nuova creatura “Futuro Nazionale”. “Stiamo semplicemente attuando le parole del segretario federale che contenevano una certa contrarietà all’invio di armi a Kiev e abbiamo attuato quelle parole in un emendamento” dichiara fuori da Montecitorio Ziello. “Riteniamo non più attuale l’invio di armi perché la diplomazia è arrivata a un buon punto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Ucraina, i deputati della Lega Sasso e Ziello: "Uscire dal partito? Vedremo" Approfondimenti su Decreto Ucraina Armi all'Ucraina, ok a risoluzione cdx su proroga col sì della Lega, ma il Carroccio si spacca: Sasso e Ziello votano contro, Borghi si astiene All’interno della coalizione di centrodestra, si registra una divisione sulla questione delle armi all’Ucraina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Decreto Ucraina Argomenti discussi: La Giornata Parlamentare. La settimana di Camera e Senato; Vannacci deposita il suo nuovo simbolo: verso l’addio alla lega?. Dl Ucraina, i deputati della Lega Sasso e Ziello: Uscire dal partito? Vedremo(LaPresse) I deputati della Lega Rossano Sasso ed Edoardo Ziello presentano un emendamento per dire no ad aiuti militari per Kiev nel ... stream24.ilsole24ore.com DL UCRAINA, OK DA COMMISSIONI DIFESA ED ESTERI CAMERARoma, 4 feb - Disco verde delle Commissioni riunite Difesa ed Esteri della Camera dei Deputati al DL 201/2025, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, m ... 9colonne.it Sasso ( #Lega): "Se fosse confermato, faró una valutazione che mi riservo di esprimere nelle prossime giornate". Interpellato alla Camera sull'eventualità di lasciare il partito dopo l'addio di Vannacci. "C'è una riflessione in corso da tempo" x.com Gran Sasso, Imprudente (Lega): 300mila euro per il sentiero del centenario facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.