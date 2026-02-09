Dl ucraina | da M5s Avs e vannacciani emendamenti soppressivi no aiuti a Kiev

M5s, Avs e i deputati di Futuro Nazionale, tra cui il generale Vannacci, hanno presentato emendamenti per cancellare l’articolo che prolunga gli aiuti militari a Kiev. La mossa mette nel mirino il sostegno italiano all’Ucraina, con i deputati che preferiscono stoppare i fondi senza troppi giri di parole. La discussione sul decreto continua tra tensioni e posizioni opposte in Parlamento.

Roma, 9 feb (Adnkronos) - M5s, Avs e i deputati di Futuro nazionale, la formazione del generale Vannacci, hanno presentato emendamenti soppressivi all'articolo 1 del Dl Ucraina, che dispone la proroga di aiuti a Kiev. In totale gli emendamenti presentati in vista dell'esame del provvedimento alla Camera, domani in aula, sono una quindicina. Non ci sono emendamenti di maggioranza. Per il Dl il governo si appresta a chiedere la fiducia. Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra . 🔗 Leggi su Iltempo.it

In Parlamento si discute di emendamenti e ordini del giorno che mettono in discussione il sostegno all’Ucraina.

In Parlamento, i deputati del gruppo “vannacciani” hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina.

Ucraina, flash mob Team Vannacci: «Stop a finanziamenti armi, Aula voti contro»

