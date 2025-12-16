Dl lavoro | governo pone fiducia in aula alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione civile. L'iniziativa, annunciata dal ministro Luca Ciriani, mira a velocizzare l'approvazione delle misure contenute nel provvedimento e a rafforzare le norme in materia di sicurezza e tutela dei cittadini.

Roma, 16 dic (Adnkronos) - Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul Dl sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Iltempo.it

