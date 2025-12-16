Dl lavoro | governo pone fiducia in aula alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione civile. L'iniziativa, annunciata dal ministro Luca Ciriani, mira a velocizzare l'approvazione delle misure contenute nel provvedimento e a rafforzare le norme in materia di sicurezza e tutela dei cittadini.

© Iltempo.it - Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera Roma, 16 dic (Adnkronos) - Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul Dl sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Iltempo.it Tg Adnkronos, Dl lavoro governo pone fiducia. Ncd votiamo ma sarà battaglia... Video Tg Adnkronos, Dl lavoro governo pone fiducia. Ncd votiamo ma sarà battaglia... Video Tg Adnkronos, Dl lavoro governo pone fiducia. Ncd votiamo ma sarà battaglia... Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera - Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul Dl sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e ... lanuovasardegna.it

Dl ex Ilva, qualcosa si muove. Il governo pone la fiducia alla Camera, verso il via libera definitivo. Furia del M5s - Il governo, per voce del ministro ai Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia nell'Aula della Camera sul dl ex Ilva. affaritaliani.it

A #PingPong @Ignazio_LaRussa “Il governo sta svolgendo un lavoro importante per rimediare alla carenza dei posti di detenzione. Entro due anni ci saranno 10mila nuovi posti. Sarei stato felice se avessimo trovato una norma per smaltire le richieste di arres x.com

#MustRead: Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera, traccia le priorità del Governo per rafforzare il mercato del lavoro, tutelare i salari e gestire le grandi trasformazioni sociali in atto: NUOVO WELFARE: Il Governo punta a un si - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.