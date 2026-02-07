Atto di sabotaggio giornata da incubo sui binari | cavi tranciati un incendio doloso e treni nel caos

Questa mattina sui binari di Bologna e Pesaro si è scatenato il caos. Qualcuno ha tranciato i cavi e dato fuoco a un treno, creando un disastro sui binari. I treni sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi, e la situazione si è estesa anche in Romagna, con disagi sulla linea Bologna-Ancona. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro questo atto di sabotaggio.

Un atto di sabotaggio dietro il caos treni della mattina di oggi, 7 febbraio, a Bologna e Pesaro. Forti disagi anche in Romagna con ritardi e cancellazioni, sulla linea Bologna-Ancona. Dalle 8.30 i treni sono in forte ritardo a causa dell'incendio a un deviatoio sulla linea ferroviaria Bologna. Treni nel caos, cavi tranciati e un incendio doloso: ritardi e cancellazioni. E' stato un atto di sabotaggio Questa mattina a Bologna e Pesaro i treni sono rimasti fermi a causa di un atto di sabotaggio. Cavi tranciati e un incendio doloso: ritardi e cancellazioni. Mattinata da incubo sui binari Un atto di sabotaggio ha provocato disagi e caos questa mattina sui binari tra Bologna e Pesaro. Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna lungo la linea per Padova. Ipotesi sabotaggio Tre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie: ordinaria e alta velocità Bologna-Padova e la Bologna-Ancona a Pesaro. Sospetti sulla galassia anarchico-antagonista. Incendio doloso a Pesaro e sabotaggi a Bologna, giornata nera per i treni: cos'è successo MODENA. Nella mattinata odierna sono stati riscontrati gravi danni all'infrastruttura ferroviaria riconducibili ad azioni di sabotaggio, che hanno provocato disagi alla circolazione dei treni.

