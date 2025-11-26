Incendio devasta villetta nel Milanese | distrutto il tetto e i pannelli del fotovoltaico

Forse un problema al camino e da lì la scintilla verso i pannelli del fotovoltaico posizionati sul tetto. Un incendio ha gravemente compromesso una villetta bifamiliare a Inzago (Milano).Le fiamme sono cominciate nella tarda serata di martedì. Sul posto, in via Pasteur, sono intervenuti i vigili. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

