Dissesto idrogeologico in Italia da Niscemi alla mappa nazionale del rischio | il contributo di ISPRA

La frana di Niscemi, che ha colpito il quartiere Sante Croci lo scorso 25 gennaio, continua a preoccupare. La terra si è abbassata di decine di metri lungo la corona della collina, coinvolgendo un fronte di circa 4 chilometri. La strada provinciale SP10 è stata danneggiata e il centro abitato rischia di essere ulteriormente compromesso. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre la mappa del rischio nazionale si arricchisce di nuovi dettagli.

Con un fronte lungo 4 chilometri e un abbassamento del terreno di decine di metri lungo la corona, la frana di scivolamento che ha colpito Niscemi in Sicilia lo scorso 25 gennaio, sta interessando il centro abitato in prossimità del quartiere Sante Croci e la strada provinciale SP10. L’abitato di Ni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dissesto idrogeologico in Italia, da Niscemi alla mappa nazionale del rischio: il contributo di ISPRA Approfondimenti su Niscemi Rischio Frana a Niscemi, allarme dissesto idrogeologico: Frosinone tra le province più a rischio La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia. Niscemi e il dissesto idrogeologico: nessuno dei progetti del Pnrr finanziati con 99 milioni riguarda la città colpita dalla paurosa frana A Niscemi, la paura per la frana rimane. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Niscemi Rischio Argomenti discussi: Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoli; Dissesto idrogeologico e sismico in Italia, 'il 94,5% dei Comuni è esposto'; L'Italia e il dissesto idrogeologico, intervista a Vittoria Baldino (26.01.2026); La mappa delle frane a Palermo, nelle aree ad alta pericolosità ci sono 6 mila abitanti e 1.500 edifici. Frane, la mappa di tutte delle aree a rischio in Italia: milioni di italiani coinvoltiIl fenomeno del dissesto idrogeologico in Italia rappresenta una delle criticità più rilevanti per il territorio nazionale, con implicazioni dirette sulla ... thesocialpost.it FRANE ITALIA Frane in Italia: oltre 2,6 milioni di italiani vivono in aree ad alto rischioLa recente frana a Niscemi ha riacceso l’attenzione sul dissesto idrogeologico in Italia, un fenomeno sempre più preoccupante ... statoquotidiano.it Frana Niscemi, ecco quali sono le aree più a rischio dissesto idrogeologico in Italia - facebook.com facebook #tagada Massimo Giannini sul dissesto idrogeologico a Niscemi. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.