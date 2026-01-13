Mensa scolastica nel caos a Sarno la denuncia di Agovino FI | Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app

La mensa scolastica a Sarno attraversa una fase di criticità, con segnalazioni di famiglie in difficoltà e disservizi legati all’app. La situazione, denunciata da Agovino di Forza Italia, evidenzia problemi nel garantire il pasto quotidiano agli studenti e nel servizio per il personale scolastico. Questa condizione evidenzia le difficoltà del sistema nel rispondere alle esigenze di studenti e lavoratori coinvolti nel servizio mensa.

