Tariffe ferme al 2011, dall’anno 2026-2027 a Foligno aumenta la mensa scolastica. A stabilirlo è stata la giunta comunale con la deliberazione del 17 novembre. L’atto, pubblicato all’albo pretorio del Comune, prevede la "modifica al sistema tariffario vigente del servizio di ristorazione scolastica a decorrere dall’anno scolastico 2026-2027". La proposta di aggiornamento delle tariffe è stata formulata in base a vari paramenti di adeguamento dei costi, dal settore "servizi scolastici" del Comune ed è stata accolta dalla giunta. Tenuto anche conto che le tariffe risultano ferme dall’anno scolastico 20112012 l’adeguamento si è reso indispensabile per "mantenere l’erogazione del servizio a livello generalizzato e per garantire nel contempo l’elevato livello qualitativo raggiunto negli anni nonostante la riduzione delle risorse finanziarie dei Comuni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mensa scolastica più “salata“. Aumenta il costo di servizio e pasti

