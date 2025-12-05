Diana Del Bufalo in Tra sogni e desideri le più belle colonne sonore della Disney al Geox

Dopo il debutto a Napoli e le date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, torna in tour “Tra sogni e desideri”, uno show sensazionale che porta in scena la magia della musica dal vivo.Le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giulia Chiovelli torna a vestire da stasera i panni di Matilda al Teatro Sistina, Sabrina Ottonello ha sostituito ieri Diana Del Bufalo nel ruolo di Satine reso iconico da Nicole Kidman - facebook.com Vai su Facebook

Diana Del Bufalo incanta, mai così magica. Tra sogni e desideri - Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona lunedì 14 ottobre, Diana Del Bufalo racconta del suo spettacolo Tra sogni e desideri. dilei.it scrive

Diana Del Bufalo: “Le favole sono il mio mondo. Frozen difficilissima. Pocahontas l’adoro” - Diana Del Bufalo fa rivivere la magia del musical con un grande spettacolo intitolato, Tra sogni e desideri, dove interpreta le più belle canzoni dei film Disney più amati. Da dilei.it

Diana Del Bufalo torna con “Tra sogni e desideri”: le più belle colonne sonore Disney dal vivo a Bari - Protagonista sarà Diana Del Bufalo, che interpreterà le più celebri colonne sonore Disney, accompagnata dalla voce narrante di Francesco Pannofino e dall’ Orchestra Filarmonica di Benevento diretta ... Da giornaledipuglia.com

"Tra sogni e desideri", Diana Del Bufalo e le più belle colonne sonore della Disney - "Tra sogni e desideri", è il concert show di Diana Del Bufalo che arriva all'Auditorium Conciliazione il prossimo 29 dicembre. Riporta romatoday.it

«Tra sogni e desideri», Diana Del Bufalo porta sul palco le più belle canzoni Disney: «Io, cresciuta col mito di Belle» - Le più belle colonne sonore dei film Disney interpretate dalla magica voce di Diana Del Bufalo: è «Tra sogni e desideri», show che porta sul palco le canzoni della nostra infanzia, insieme a ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

A Bari torna la magia Disney con Diana Del Bufalo: «Tra sogni e desideri» il 10 gennaio al TeatroTeam - Dopo il debutto a Napoli e una lunga serie di date sold out a Milano, Bari, Roma e Padova, la magia torna a illuminare i teatri italiani. Da lagazzettadelmezzogiorno.it