The world of Disney in orchestra | la magia delle colonne sonore Disney al Teatro Carlo Felice
Lunedì 29 e martedì 30 dicembre arriva il Teatro Carlo Felice un concerto per tutte le famiglie e i bambini, per vivere insieme la magia delle feste con le più celebri colonne sonore del mondo Disney. Ideato e diretto da Diego Basso, “The world of Disney in orchestra” è un appuntamento musicale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
“The world of Disney in orchestra”: la magia delle colonne sonore Disney al Teatro Carlo Felice - Non una semplice selezione di brani celebri, ma una vera e propria narrazione sonora che fonde cinema, musica e memoria collettiva. genovatoday.it
