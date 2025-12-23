Lunedì 29 e martedì 30 dicembre arriva il Teatro Carlo Felice un concerto per tutte le famiglie e i bambini, per vivere insieme la magia delle feste con le più celebri colonne sonore del mondo Disney. Ideato e diretto da Diego Basso, “The world of Disney in orchestra” è un appuntamento musicale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Diana Del Bufalo in “Tra sogni e desideri”, le più belle colonne sonore della Disney al Geox

Leggi anche: Firenze, omaggio a Walt Disney: concerto con le colonne sonore più amate

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Disneyland Paris: dal 29 marzo 2026 il nuovo show Disney Cascade of Lights. Il Video ufficiale; Spin-off di GASTON in lavorazione alla Disney dallo sceneggiatore Dave Callaham; Nel 2025 negli USA si vendono ancora giochi per PS2, PSP e Nintendo DS; Capodanno a Cinecittà World.

“The world of Disney in orchestra”: la magia delle colonne sonore Disney al Teatro Carlo Felice - Non una semplice selezione di brani celebri, ma una vera e propria narrazione sonora che fonde cinema, musica e memoria collettiva. genovatoday.it