Disastro Cesena | la voglia di vincere dell' Entella asfalta i bianconeri

Il Cesena subisce una pesante sconfitta in casa dell’Entella, finendo 3-1. I bianconeri partono male e non riescono a reagire, nonostante il gol di Cerri in avvio di ripresa. Nel primo tempo, Shpendi si infortuna e lascia il campo all’intervallo, peggiorando le cose per i locali. La voglia di vincere dell’Entella si vede tutta, mentre il Cesena si ferma ancora una volta.

Cesena, 10 febbraio 2026 – Da un biancazzurro a un altro, ma non da una vittoria all’altra. Il Cesena cade 3-1 a Chiavari, dove non basta il gol di Cerri a riaprire il match, e dove ha visto anche Shpendi sostituito all’intervallo, dopo aver giocato gli ultimi 10’ del primo tempo toccandosi la coscia destra. La prestazione dei bianconeri è da dimenticare, con Mignani che ci mette anche del suo con il turnover. La diretta conseguenza è che l’Entella spinge da subito e prova a far male, tanto che dopo 13’, al termine di un incredibile flipper, passa pure in vantaggio: i padroni di casa manovrano dalla sinistra con il Squizzato, che mette in mezzo per Cuppone, in nettissimo fuorigioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Cesena subisce un’altra batosta sotto la pioggia di Chiavari.

