Disabilità e autonomia Venti milioni di euro per creare mille percorsi

Venti milioni di euro sono stati stanziati per creare mille percorsi di autonomia per le persone con disabilità. Il progetto si chiama “Destinazione Autonomia” e, anche se coinvolge Palazzo Lombardia, non riguarda solo le regioni. È una delle quattro sfide di mandato della Fondazione Cariplo, che ha destinato 20 milioni di euro per ciascuna. In totale, i fondi arrivano a circa 215 milioni, destinati a finanziare più di trenta iniziative in ambito ambientale, culturale, scientifico e sociale. La rete di 16 Fondazioni di Comunità coordina i vari

Si chiama “Destinazione Autonomia” e non ha a che fare con quella delle regioni, anche se Palazzo Lombardia collabora a questo progetto, una delle quattro "sfide di mandato" su cui Fondazione Cariplo ha appostato un budget di 20 milioni di euro ciascuna, per un totale che sfiora il 40% degli oltre 215 milioni di euro impegnati nel programma 2026, superiori del 40% all’investimento del 2024, per finanziare oltre trenta iniziative e in particolare 17 bandi e 26 progetti in ambito ambientale, culturale, scientifico e sociale attraverso la rete capillare di 16 Fondazioni di Comunità. Con "una priorità chiara – sottolinea il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone –: contrastare le disuguaglianze crescenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Ministero per le Disabilità ha annunciato la pubblicazione di due decreti ministeriali che stanziano oltre 260 milioni di euro per il 2025, destinati a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

