Presentati a Spoltore i risultati del progetto sociale Percorsi di autonomia per la disabilità FOTO
Presentati i risultati del progetto Pnrr "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" nell'ambito "Metropolitano" dell'Ads 16 guidato dal Comune di Spoltore nella sala consiliare alla presenza del sindaco Chiara Trulli, dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni coinvolti ovvero Matteo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
