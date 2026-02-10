Disabile senza abbonamento giù dal bus

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un autobus a causa di un problema con l’abbonamento. Aveva spiegato all’autista di averlo dimenticato, ma l’autista ha deciso di farlo scendere comunque, rispettando le regole aziendali. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.50 e ha sollevato polemiche sui controlli e sulla sensibilità del personale.

21.50 Un 15ebbe disabile,che aveva dimenticato l'abbonamento dell'autobus e lo aveva detto all'autista, è stato fatto scendere dal mezzo, contro il regolamento aziendale. E' accaduto nel Vicentino, come riporta il Gazzettino di Vicenza,a cui la madre del ragazzo ha denunciato la vicenda. In corso verifiche. Il regolamento dà 15 giorni di tempo per dimostrare di avere l'abbonamento a casa, ma non che si debba scendere dall'autobus. Perché non gli hanno fatto una multa e basta?, chiede la mamma del ragazzino disabile.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Disabile Bus "Ho dimenticato l'abbonamento". E l'autista fa scendere un 15enne disabile dal bus Un ragazzino disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un autobus a Milano dopo che l’autista ha deciso di fermarlo. Vicenza, studente disabile non trova l’abbonamento e l’autista lo fa scendere dal bus Un ragazzo con disabilità viene fatto scendere dall’autobus perché non ha l’abbonamento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Disabile Bus Vicenza, studente disabile dimentica l’abbonamento: fatto scendere dal bus, l'azienda si scusaQuando un abbonamento del bus dimenticato crea disagi: il caso di uno studente disabile lasciato solo alla fermata sotto la pioggia a Vicenza. notizie.it Vicenza, dice all’autista di non trovare l’abbonamento: 15enne disabile fatto scendere dal bus e lasciato da solo sotto la pioggiaA Vicenza uno studente disabile senza abbonamento viene fatto scendere dal bus sotto la pioggia. L’azienda avvia verifiche interne sul comportamento del conducente. Studente senza abbonamento fatto sc ... msn.com Roberto (un nome inventato, protagonista di una storia vera), 15 anni, disabile, sale sull'autobus a San Felice in Cadore, e avverte il conducente: "Ho dimenticato l'abbonamento". Ma invece di essere apprezzato per il suo gesto limpido, riceve questa risposta: - facebook.com facebook Vicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.