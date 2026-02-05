Diritti lgbt per la prima volta in Italia riconosciuta dopo la morte la madre intenzionale | ora le figlie potranno ricevere la pensione di reversibilità

Il tribunale di Trieste ha stabilito per la prima volta in Italia che una madre omosessuale può essere riconosciuta post-mortem. Questa decisione permette alle sue figlie di ricevere la pensione di reversibilità, aprendo nuove strade per i diritti delle coppie LGBT. La sentenza segna un passo importante e concreto, modificando un precedente che lasciava molte questioni ancora aperte.

Il tribunale di Trieste ha riconosciuto per la prima volta in Italia la maternità post-mortem di una donna omosessuale, permettendo così alle sue figlie di ottenere tutti i diritti previsti per i figli di un genitore deceduta. Inclusa la pensione di reversibilità. La sentenza riguarda Federica Fontana, professoressa di Archeologia greca e romana all’università di Trieste, scomparsa il 19 maggio 2024 a 61 anni dopo una lunga malattia. La donna non aveva potuto riconoscere le bambine avute con la moglie, Emanuela Murgia, a causa delle limitazioni della legge italiana sulle famiglie omogenitoriali.🔗 Leggi su Open.online

