Il match tra Napoli e Como si concluda con il punteggio fermo sullo 0-0. La partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si gioca sotto una pioggia leggera e con molte occasioni mancate da entrambe le squadre. I padroni di casa cercano di sbloccare il risultato, ma la difesa avversaria si chiude bene. La cronaca in tempo reale mostra un incontro combattuto, senza grandi emozioni, che si decide negli ultimi minuti con diverse chance da entrambe le parti. Ora si attende la ripresa per scoprire chi

Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene dall’Arabia Saudita: c’è un club disposto a fare follie! Mateta, niente operazione al ginocchio: c’è l’annuncio ufficiale del Crystal Palace! Tutte le motivazioni Rinnovo Vergara, accordo vicino per il gioiello del Napoli? Ecco la situazione e i possibili scenari McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Genoa, la risposta dopo l’episodio Vergara-Cornet: «Il club accoglie con senso di responsabilità istituzionale le analisi rese note dal CAN» Marotta dice tutto: «Immagino già il nuovo stadio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Coppa Italia LIVE: Napoli Como, risultato bloccato

Approfondimenti su Napoli Como

La partita di Coppa Italia tra Napoli e Como è iniziata questa sera allo stadio.

Il Napoli affronta il Como nei quarti di finale di Coppa Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Coppa Italia, Inter-Torino: pronostici, migliori quote e scommesse; Inter-Torino 2-1, Chivu vola in semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Al Torino non basta Kulenovic per battere l'Inter: Chivu si prende la semifinale di Coppa Italia con Bonny e Diouf; Calcio, finale Coppa Italia Eccellenza: Alessandria – Cuneo 3-1. Grigi, primo trofeo dell’era Barani.

DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Napoli-Como 0-0: live report e dettagliNAPOLI - Napoli-Como (0-0), Quarti di Coppa Italia. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. napolimagazine.com

Napoli – Como LIVE Diretta Tv e Streaming Coppa ItaliaDove vedere Napoli - Como in diretta Tv e Streaming Live, Quarti di Finale di Coppa Italia, Martedì 10 Febbraio alle ore 21:00. stadiosport.it

We have kick-off in #Napoli vs. #Como , the Coppa Italia quarter-final! Join us on the LIVEBLOG #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com

SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane e - facebook.com facebook