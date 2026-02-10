Diretta gol Coppa Italia LIVE | Napoli Como al via la sfida!

Il match tra Napoli e Como è iniziato alle prime luci del pomeriggio. La partita, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, è molto attesa dai tifosi. Entrambe le squadre sono scese in campo determinate a passare il turno. La cronaca in tempo reale racconta di un Napoli più aggressivo, mentre il Como si difende con ordine. La partita si fa subito intensa, con occasioni da entrambe le parti e un ritmo che non lascia spazio alla noia. Seguiranno aggiornamenti su gol, occasioni e eventuali situazioni di gioco controverse.

