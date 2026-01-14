Basket Europe Cup | Sassari cade col Casademont Saragozza Playoff lontanissimi

Sassari mantiene vive le speranze di qualificazione alla fase successiva della Europe Cup, ma la sconfitta casalinga contro Casademont Saragozza rappresenta un passo indietro. Con tre sconfitte consecutive, i biancoblù si trovano ora in una posizione difficile per accedere ai playoff, rendendo necessario un cambio di passo nelle prossime sfide.

Non si sblocca Sassari nella seconda fase della Europe Cup e arriva il terzo ko consecutivo, questa volta in casa contro il Casademont Saragozza. Dopo un primo quarto in equilibrio sono gli spagnoli ad allungare e anche se non chiudono il discorso non permettono ai sardi di rientrare in partita. Vive sul filo dell'equilibrio la prima parte del match, con il primo squillo che arriva a metà quarto con il canestro di Rashawn Thomas per il +5 di Sassari. Risponde, però, la squadra spagnola e a 3' dalla fine del primo parziale arriva il contro sorpasso. Si continua, però, a giocare un match equilibrato e, così, si va al primo stop con Saragozza avanti 19-21. Dinamo sconfitta 90-68 a Reggio Emilia: sfuma il sogno delle finali di Coppa Italia; Domani il ritorno a Sassari di Marco Spissu; Reggio si impone nell'ultima d'andata; La Dinamo riceve il Saragozza dell'ex Marco Spissu -. Dinamo Sassari vs Saragozza: diretta (51-60 con 2:10, 3Q)

Dinamo Sassari vs Saragozza: diretta (19-21 dopo 1Q) - Santi Yusta apre le marcature per Zaragoza, McGlynn per la Dinamo. pianetabasket.com

La Dinamo in svantaggio per 34-42 dopo il primo tempo con Saragozza - Fiba Europe Cup Sassaresi in difficoltà senza Marshall e Beliauskas e con Buie e Johnson in panchina ma non utilizzati per la condizione precaria ... lanuovasardegna.it

