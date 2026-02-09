Questa mattina si sono disputati quattro incontri della Serie A1 femminile di basket, con alcune sorprese nella classifica. Venezia ha vinto in trasferta contro la Geas, mentre Schio ha superato Sassari e resta imbattuta. La giornata ha portato nuovi cambiamenti nelle posizioni di vertice, rendendo la lotta per i playoff ancora più aperta.

Va in archivio anche la diciottesima giornata della Serie A1 femminile di basket 2025-2026. Dopo la vittoria di Derthona di ieri, oggi si sono disputati altri quattro match, che hanno modificato le zone calde della classifica. Andiamo insieme a riepilogare i risultati finali e le migliori prestazioni di questo turno di Campionato. LOGIMAN BRONI-RMB BRIXIA 70-64 Torna a vincere la Logiman che, al termine di un match equilibrato, sconfigge la RMB Brixia. Nel primo tempo si è sostanzialmente assistito ad un botta e risposta continuo tra le due squadre. Grandi protagoniste Hayes e Winkowska fino al 40-39 Broni dell’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Venezia batte in trasferta la Geas. Schio supera Sassari e rimane imbattuta

Basket femminile, la Reyer Venezia batte Valencia ed accede al play-in di EurolegaVittoria fondamentale per la Reyer Venezia nell'ultima partita della seconda fase dell'Eurolega femminile 2025-2026. Al Taliercio, le venete sono riuscite ... oasport.it

Basket, serata storica: Venezia e Schio si qualificano e si sfideranno ai Play-in di Eurolega!È una notte da consegnare agli archivi del basket femminile italiano, una di quelle che cambiano la prospettiva e alzano l’asticella. Venezia e Schio centrano insieme l’accesso ai Play In di Eurolega ... trivenetogoal.it

