MVP Serie A Novembre Vardy batte Lautaro | la motivazione e l’elogio di De Siervo

A novembre, Jamie Vardy si è aggiudicato il premio MVP della Serie A superando Lautaro Martinez. La motivazione e l’elogio di Luigi De Siervo evidenziano le prestazioni dell’attaccante della Cremonese, che ha conquistato il riconoscimento grazie alle sue prestazioni decisive e al suo impatto sul campo durante il mese.

Jamie Vardy, esperto centravanti inglese approdato in estate alla Cremonese, si è aggiudicato il premio "EA SPORTS FC Player Of The Month" per il mese di novembre. L'ex leggenda del Leicester ha sbaragliato una concorrenza di altissimo livello grazie ai voti dei tifosi, superando profili del calibro di Mike Maignan, portiere del Milan, e Lautaro Martinez, capitano e leader dell'Inter.

