Dalla Provincia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata ma Latina non c' è

La Provincia di Latina assegna ai Comuni i fondi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, ma il Comune capoluogo non ha partecipato al bando, e si scatena la polemica sulle politiche di settore dell’amministrazione comunale, con Lbc che annuncia anche un’interrogazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Domani in edicola su LA PROVINCIA di Fiumicino Fondi per contrastare l'erosione a Focene, maxi esercitazione all'aeroporto ? E molto altro... REDAZIONE: VIA MARTINENGO, 72 - Fiumicino - facebook.com Vai su Facebook

Da Zignago a Bocca di Magra, la Provincia chiede fondi alla Regione per otto progetti di messa in sicurezza della rete viaria Vai su X

Dalla Provncia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata, ma Latina non c'è - La Provincia di Latina assegna ai Comuni i fondi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, ma il Comune capoluogo non ha partecipato al bando, e si scatena la polemica sulle ... Da latinatoday.it

Provincia di Latina, raccolta differenziata: finanziati i progetti dei Comuni più virtuosi - Cinque interventi subito ammessi ai fondi regionali, altri in arrivo entro il 2026. latinaoggi.eu scrive

Raccolta differenziata, in provincia sono 23 i comuni “virtuosi”. Latina ferma al 54% - La situazione, nel territorio pontino e in tutto il Lazio, descritta nel rapporto “Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio – Risultati 2024” d Arpa. Segnala latinatoday.it

Rifiuti: la Provincia di Latina si conferma tra i territori più virtuosi del Lazio - La Provincia di Latina continua a distinguersi come uno dei territori più virtuosi del Lazio nella gestione dei rifiuti e nella crescita della raccolta differenziata. Come scrive latinaquotidiano.it

Provincia di Viterbo: prima nel Lazio per raccolta differenziata - NewTuscia – VITERBO – La Provincia di Viterbo si conferma come una delle realtà più virtuose del Lazio nella gestione dei rifiuti urbani. Come scrive newtuscia.it

Dalla Regione i contributi sugli extracosti per i rifiuti. Solo 15 i comuni in provincia di Siracusa sopra il 60% di raccolta differenziata. Eccoli - I contributi sugli extracosti arriveranno per tutti i 21 comuni della provincia. Segnala siracusanews.it