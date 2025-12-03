Dalla Provincia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata ma Latina non c' è

Latinatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Latina assegna ai Comuni i fondi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, ma il Comune capoluogo non ha partecipato al bando, e si scatena la polemica sulle politiche di settore dell’amministrazione comunale, con Lbc che annuncia anche un’interrogazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

provincia fondi comuni raccoltaDalla Provncia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata, ma Latina non c'è - La Provincia di Latina assegna ai Comuni i fondi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, ma il Comune capoluogo non ha partecipato al bando, e si scatena la polemica sulle ... Da latinatoday.it

provincia fondi comuni raccoltaProvincia di Latina, raccolta differenziata: finanziati i progetti dei Comuni più virtuosi - Cinque interventi subito ammessi ai fondi regionali, altri in arrivo entro il 2026. latinaoggi.eu scrive

provincia fondi comuni raccoltaRaccolta differenziata, in provincia sono 23 i comuni “virtuosi”. Latina ferma al 54% - La situazione, nel territorio pontino e in tutto il Lazio, descritta nel rapporto “Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio – Risultati 2024” d Arpa. Segnala latinatoday.it

provincia fondi comuni raccoltaRifiuti: la Provincia di Latina si conferma tra i territori più virtuosi del Lazio - La Provincia di Latina continua a distinguersi come uno dei territori più virtuosi del Lazio nella gestione dei rifiuti e nella crescita della raccolta differenziata. Come scrive latinaquotidiano.it

provincia fondi comuni raccoltaProvincia di Viterbo: prima nel Lazio per raccolta differenziata - NewTuscia  – VITERBO – La Provincia di Viterbo si conferma come una delle realtà più virtuose del Lazio nella gestione dei rifiuti urbani. Come scrive newtuscia.it

provincia fondi comuni raccoltaDalla Regione i contributi sugli extracosti per i rifiuti. Solo 15 i comuni in provincia di Siracusa sopra il 60% di raccolta differenziata. Eccoli - I contributi sugli extracosti arriveranno per tutti i 21 comuni della provincia. Segnala siracusanews.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Fondi Comuni Raccolta