Difenderci dai terroristi non è repressione

La polemica tra Vittorio Feltri e il governo si infiamma. Il direttore del giornale scrive che difendersi dai terroristi non è repressione, e questa volta non sembra più solo una battuta. La questione diventa sempre più seria, con critiche che arrivano da più parti e un dibattito acceso sull’uso della forza e le misure di sicurezza. La tensione tra la stampa e le istituzioni si fa più evidente, mentre il Paese cerca di capire fino a che punto si può spingere la repressione per proteggere la sicurezza pubblica.

Gentile Direttore Feltri, non sembra più una esagerazione, una follia, una previsione azzardata, una ipotesi spropositata. Aveva ragione lei: sono tornati gli anni di piombo. Cavi tranciati, ordigni, uno esploso, avrebbe potuto provocare morti. Per fortuna ha prodotto (per ora) solo disagi sui trasporti. Ci aspetta una nuova stagione del terrore? Leonardo Aiello Caro Leonardo, non posso che constatare amaramente che i fatti stanno dando ragione a chi, come me, da tempo lancia l'allarme. Non per gusto della provocazione, non per esagerazione, ma per semplice osservazione della realtà. Cavi ferroviari tranciati.

