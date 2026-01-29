Pasdaran nella lista terroristi Kallas categorica | La repressione ha un prezzo

Il governo europeo ha inserito i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristici. La decisione ha suscitato reazioni ferme, con la Kallas che ha dichiarato: “La repressione ha un prezzo”. Anche il ministro Tajani ha confermato che questa mossa manda un chiaro messaggio al regime, che nelle ultime settimane ha ucciso più di 30 persone. La tensione tra le parti si alza, mentre si aspetta di vedere quali saranno i prossimi passi.

"Se agisci come un terrorista, dovresti anche essere trattato come tale". I Pasdaran dalle Olimpiadi di Milano Cortina alla lista delle organizzazioni terroristiche. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica dopo essere state ironicamente nominate in Parlamento in relazione ad una possibile presenza degli agenti Ice ai Giochi Invernali, tornano sulla cresta delle notizie in Unione europea. In sostanza, come sostenuto e spiegato da Kaja Kallas, l'Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, si sta andando verso un accordo politico per inserire i Pasdaran nell'elenco delle organizzazioni terroristica.

