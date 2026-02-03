ora mani libere ai poliziotti per difenderci dai criminali

Questa mattina il governo ha deciso di introdurre il fermo provvisorio prima delle manifestazioni. La misura permette alle forze dell’ordine di intervenire più rapidamente contro chi partecipa a proteste considerate a rischio. La sinistra e anche il presidente Mattarella criticano la decisione, definendola incostituzionale. La polizia avrà ora più mani libere per intervenire, ma la questione divide l’opinione pubblica e i politici.

Arriva anche il fermo provvisorio prima delle manifestazioni. La sinistra (e, pare, Mattarella ) dice che è incostituzionale. Ma dimenticano il Daspo. E quanto è stato fatto durante il Covid: ricordate Puzzer? Finalmente il governo pare intenzionato a fornire uno scudo penale alle forze dell’ordine e un provvedimento di fermo provvisorio preventivo dei teppisti politici. Dico finalmente perché si tratta di misure lungamente attese e su cui purtroppo si è, dal mio punto di vista, eccessivamente temporeggiato. Lo scudo, ossia una legge che impedisca l’iscrizione automatica nel registro degli indagati di poliziotti e carabinieri protagonisti di una sparatoria, avrebbe dovuto essere varato da tempo, ma alla decisione si sono contrapposte le obiezioni della sinistra e – ahinoi – sembra anche del Quirinale. 🔗 Leggi su Laverita.info

