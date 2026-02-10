Questa notte si sono giocate dieci partite in NBA. Tra le sfide, Detroit cerca la decima vittoria consecutiva contro la prima dell’Est, mentre Los Angeles punta al quarto successo di fila contro gli avversari dell’Ovest. Cleveland, invece, spera di allungare la serie positiva con la quarta vittoria di fila. Tante sfide aperte e risultati ancora da definire.

?? CHA seeks 10th straight W vs East #1 DET?? LAL seeks 4th straight W vs West #1 OKC?? CLE seeks 4th straight W?? MIL seeks 4th straight W Una notte di dieci incontri NBA, con inizio alle 1:00 ora italiana, propone una panoramica delle sfide in programma. L'intera programmazione è disponibile sui canali Peacock e NBA League Pass, garantendo copertura completa delle partite in calendario.

© Mondosport24.com - Dieci partite perdere nella notte dell'NBA

Questa sera in NBA si giocano dieci partite.

