Le 10 partite perdere stasera in NBA

Questa sera in NBA si giocano dieci partite. Tra le sfide più attese, KD e Houston viaggiano verso Oklahoma City. In campo anche Wemby contro Flagg, alla terza sfida, e i Charlotte Hornets cercano di raggiungere la nona vittoria di fila. LeBron e i Lakers invece cercano di risalire la china.

?? KD, HOU travel to OKC?? Flagg vs. Wemby Round 3?? Streaking CHA eyes 9 in a row?? LeBron, LAL seek 3 straight Ws?? Potential CLE debut for Harden

