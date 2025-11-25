Detroit e Toronto volano | notte NBA da dieci partite Sacramento beffa Minnesota all’overtime

Pistons e Raptors allungano le loro strisce vincenti, mentre i Timberwolves cadono nonostante i 43 punti di Edwards. Successi anche per Heat, Pelicans, Warriors, Knicks e Nuggets. Una notte NBA piena di emozioni e risultati pesanti. Su dieci gare in programma spiccano le conferme di Detroit e Toronto, entrambe sempre più protagoniste nella Eastern Conference, e la clamorosa sconfitta di Minnesota all’overtime contro Sacramento, nonostante una prova monstre di Anthony Edwards. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

