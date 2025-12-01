In quali casi i redditi percepiti dai figli minorenni devono essere inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi dei genitori? Dare una risposta a questa domanda è importante, laddove i ragazzi esercitino un’attività professionale retribuita (pensiamo agli attori o ai baby influencer) e si viene a configurare l’ usufrutto legale, ossia il diritto che spetta a chi esercita la potestà genitoriale di utilizzare i beni del figlio minorenne fino a quando quest’ultimo non compie 18 anni. Non tutti i beni, però, rientrano nell’usufrutto legale e, soprattutto, ogni somma guadagnata deve essere oggetto di una dichiarazione dei redditi, che può essere direttamente a nome del figlio o rientrare in quella dei genitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Usufrutto legale dei genitori in dichiarazione dei redditi, come compilare Modello 730 e PF