Deposta corona in ricordo di Giovanni Palatucci di fronte la questura

Oggi, davanti alla questura, è stata deposta una corona in ricordo di Giovanni Palatucci, a 81 anni dalla sua morte. La cerimonia si è svolta in silenzio, con poche persone presenti, per ricordare il funzionario di Polizia, ex Questore di Fiume, deportato nel campo di concentramento di Dachau e riconosciuto come

Ricorre oggi, 10 febbraio, l'81° anniversario della morte di Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia, già Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d'Oro al Merito Civile e riconosciuto "Giusto tra le Nazioni". In suo ricordo è stata deposta una.

