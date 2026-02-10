Dentro le truppe informative del Gru Cosa rivela il report CheckFirst

Le truppe informative del Gru. CheckFirst rivelano come l’uso di Osint e faleristica aiuti a scoprire dettagli nascosti sulle strutture che sfuggono alle fonti ufficiali. Gli analisti spiegano che combinare le due tecniche permette di ottenere informazioni più precise su medaglie, stemmi, patch e gagliardetti. Un metodo che si sta dimostrando molto efficace per approfondire aspetti poco visibili delle organizzazioni segrete.

Come ricostruito dagli analisti di CheckFirst, l’uso combinato di Osint e faleristica, lo studio sistematico di medaglie, stemmi, patch e gagliardetti, si conferma uno strumento ad alta resa informativa per indagare strutture che, per definizione, sfuggono alla documentazione ufficiale. Dopo un primo lavoro dedicato al 16° Centro dell’FSB, CheckFirst ha applicato la stessa metodologia alle cosiddette Information Operations Troops (Vio) del Gru, riuscendo a delinearne l’architettura interna, le filiere storiche e la geografia operativa. Nel dettaglio, spiegano gli autori del report CheckFirst, il corpus analizzato comprende 118 fotografie di decorazioni attribuibili con elevato grado di confidenza a unità del GRU. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dentro le truppe informative del Gru. Cosa rivela il report CheckFirst Approfondimenti su Gru CheckFirst World Inequality Report 2026: cosa rivela sull’Italia e sulle nuove disuguaglianze globali Il World Inequality Report 2026 offre un'analisi approfondita delle nuove dinamiche di disuguaglianza a livello globale e in Italia. Cosa rivela il report di Amnesty su Hamas: “Ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità” Il report di Amnesty International delinea le gravi accuse rivolte a Hamas e Israele riguardo a crimini di guerra e contro l’umanità commessi nel contesto del conflitto del 7 ottobre 2023.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.