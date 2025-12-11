World Inequality Report 2026 | cosa rivela sull’Italia e sulle nuove disuguaglianze globali

Il World Inequality Report 2026 offre un'analisi approfondita delle nuove dinamiche di disuguaglianza a livello globale e in Italia. Attraverso dati aggiornati, evidenzia come la distribuzione della ricchezza si sia evoluta, rivelando profonde disparità e sfide emergenti in un contesto mondiale segnato da cambiamenti economici e sociali.

Sette decenni dopo avere promesso pari dignità ai popoli, la geografia della ricchezza somiglia a una mappa sismica. Il World Inequality Report 2026 fotografa un pianeta in cui lo 0,001% – meno di sessantamila persone – controlla tre volte la ricchezza della metà più povera dell’umanità. Le linee di frattura non sono crepe marginali: sono faglie che attraversano climi, redditi, territori, generazioni e muovono la politica più di qualsiasi manifesto. La faglia globale. È un catalogo di squilibri che si alimentano a vicenda. I ricercatori calcolano che il 10% più ricco concentra il 77% delle emissioni legate alla proprietà del capitale, mentre la metà più povera pesa appena per il 3%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - World Inequality Report 2026: cosa rivela sull’Italia e sulle nuove disuguaglianze globali

