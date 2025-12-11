Cosa rivela il report di Amnesty su Hamas | Ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità

Il report di Amnesty International delinea le gravi accuse rivolte a Hamas e Israele riguardo a crimini di guerra e contro l’umanità commessi nel contesto del conflitto del 7 ottobre 2023. L'organizzazione denuncia le responsabilità di entrambe le parti, evidenziando le violazioni dei diritti umani e le conseguenze devastanti per le popolazioni coinvolte.

Amnesty International denuncia i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Hamas il 7 ottobre 2023, ma ribadisce anche che Israele continua il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa rivela il report di Amnesty su Hamas: “Ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità” - Amnesty International denuncia i crimini di guerra e contro l’umanità commessi da Hamas il 7 ottobre 2023, ma ribadisce anche che Israele continua il ... Lo riporta fanpage.it

“Hamas ha commesso crimini contro l’umanità dopo 7 ottobre”/ Report Amnesty stana terroristi islamisti a Gaza - Rapporto di Amnesty International sui crimini di guerra compiuti da Hamas durante e dopo il 7 ottobre 2023: violenze, stupri, esecuzioni choc ... Segnala ilsussidiario.net