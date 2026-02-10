Demon Hunters e Soda Pop lo show all' Auditorium Parco della Musica

L’Auditorium Parco della Musica ha ospitato lo spettacolo “Demon Hunters e Soda Pop”. Dopo aver fatto sold out in Sicilia, con più di 10.000 biglietti venduti, il tour continua in altre città italiane. La serata ha attirato un pubblico giovane e appassionato, che ha seguito con entusiasmo lo show tra musica e intrattenimento.

Dopo il successo delle date in Sicilia con oltre 10.000 biglietti venduti, prosegue il tour in tutta Italia di "Demon Hunters and Soda Pop". Lo show tribute del film d'animazione candidato agli Oscar e vincitore dei Golden Globe nella categoria miglior film d'animazione farà tappa anche nella.

