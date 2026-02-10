decreto ucraina approda in aula alla camera asse tra vannacciani m5s e avs sul no alle armi

Questa mattina il decreto sull’Ucraina arriva in Aula alla Camera. Viene messo in discussione in un clima di tensione, con un fronte compatto tra M5s, Vannacciani e Avs che si oppongono all’invio di armi. Il governo potrebbe mettere la fiducia per chiudere la partita e evitare che eventuali divisioni blocchino il testo.

A pochi giorni dall’addio alla Lega, i vannacciani lanciano il guanto di sfida a Matteo Salvini sul decreto Ucraina. E lo fanno presentando, come annunciato nei giorni scorsi, un emendamento e tre ordini del giorno contro l’invio di armi a Kiev. «Vediamo quanti patrioti nel centrodestra voteranno a favore degli Italiani e soprattutto quanti assenti ci saranno tra le file della Lega che da mesi dice di non voler più inviare aiuti a Zelensky ma poi, nei fatti, si smentisce clamorosamente», affermano Rossano Sasso, Edoardo Ziello (ex leghisti) ed Emanuele Pozzolo (ex FdI). La proposta emendativa dei seguaci del generale va nella stessa direzione di quelle di Avs e Movimento 5 stelle ma, con ogni probabilità, nessuna di queste sarà votata: il governo nel primo pomeriggio dovrebbe porre la questione di fiducia sul provvedimento per eliminare qualsiasi rischio sul voto derivante anche da questa strana “saldatura”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

I gruppi di Avs, Pd e M5s hanno richiesto ufficialmente alla Camera che il governo sia presente in aula per affrontare la questione Gedi, suscitando attenzione sulla delicata vicenda editoriale.

M5s, Avs e i deputati di Futuro Nazionale, tra cui il generale Vannacci, hanno presentato emendamenti per cancellare l’articolo che prolunga gli aiuti militari a Kiev.

